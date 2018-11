LPI-J: "Gemütliche Fahrt voller Überraschungen" - Kripo hegt Zweifel und warnt

1 weiterer Medieninhalt

Jena (ots) - Die Kriminalpolizei warnt vor der Teilnahme an unseriösen Kaffeefahrten. Konkret wurde in mehreren versandten Einladungen für den 15. November ab Jena zu einer solchen Fahrt eingeladen, das Ziel bleibt in der Einladung im Dunklen (siehe Foto).

Misstrauen ist grundsätzlich angesagt, wenn man ungefragt einen angeblichen Gewinn erhalten soll, ohne jemals an einem Gewinnspiel teilgenommen zu haben. Ein typisches Zeichen, dass es sich nicht um einen seriösen Veranstalter handelt, ist die im Antwortschreiben angegebene Postfachnummer (siehe Foto) in Bremen. Zu dieser wird im Internet umfangreich gewarnt. Dabei wird der Eindruck erweckt, es gebe teure Geschenke. "Alle Teilnehmer erhalten ein Überraschungsgeschenk im Wert von 149 Euro.", heißt es in dem Werbeschreiben, und "zusätzlich für alle Paare 1 Flachbildfernseher". Sofern diese Geschenke überhaupt vorhanden sind, liegt die Betonung in den Sätzen auf der Zahl "1". Also nicht JEDES Paar bekommt ein Geschenk, sondern lediglich EIN einzelnes Geschenk steht für alle Paare zur Verfügung, und dies gehört meist zum Personal. Die Veranstaltungen dienen in der Regel nur einem Zweck: völlig überteuerte Waren sollen an den Mann/die Frau gebracht werden. Das können Nahrungsergänzungsmittel, Decken, Magnetmatten oder auch Reisen sein. Die Veranstalter üben dabei sehr starken Druck auf die Teilnehmer aus. Wer an einer solchen Veranstaltung teilnimmt, sollte deshalb die folgenden Ratschläge unbedingt beherzigen:

Lesen Sie das Kleingedruckte im Vertrag, auch bei Zeitdruck.

Angaben der vertreibenden Firma müssen deutlich erkennbar sein

Geben Sie Ihre Bankverbindung nicht an

Füllen Sie keine Überweisungsträger aus

Lassen Sie sich nicht nach Hause oder zur Bank fahren, um Bargeld zu holen

Zahlen Sie nicht an mobilen EC-Karten-Terminals

