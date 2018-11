LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Dieselkraftstoff gezapft

Am letzten Wochenende wurden aus dem Steinbruch in Kleinlohma circa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Unbekannte Täter betraten das Gelände und zapften aus einem Radlader und einer Zugmaschine der Marke Deutz den Kraftstoff ab. Es entstand ein Schaden von circa 420 Euro.

lebensgroße Dekofigur entwendet

Vor einer Pizzeria auf dem Weimarer Theaterplatz wurde ein lebensgroßer Koch als Dekoration entwendet. Weiterhin wurden 6 Blumenkübel beschädigt und die Bepflanzung durch unbekannte Täter mitgenommen. Der Wert der Figur beträgt circa 500 Euro. Es entstand ein Schaden von circa 600 Euro. Die Tatzeit lag zwischen Samstagnacht bis Montagmorgen. Hinweise zum Verbleib des Kochs bitte an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Trunkenheitsfahrt

Mit einem Alkoholwert von 1,82 Promille wurde am Montagvormittag ein 33-jähriger Radfahrer aus Weimar festgestellt. Er war vom Sophienstiftsplatz in Richtung Dingelstedtstraße unterwegs und wurde kontrolliert. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Unfall mit Personenschaden

Am Montagmorgen, gegen 10:20 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Pkw KIA auf der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Harry-Graf-Kessler-Straße und überholte einen Radfahrer. Dabei scherte der KIA zu früh wieder ein, sodass es zu einer Kollision mit dem Radfahrer kam. Der 33-jährige Radler kam zu Fall und verletzte sich am rechten Knöchel. Eine ärztliche Behandlung lehnte er vor Ort ab. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 600 Euro.

auf Lkw aufgefahren

Aufgefahren auf einen vorausfahrenden Lkw Daimler ist am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr ein Pkw VW. Der Fahrer (32) übersah, dass der Lkw wegen hohen Verkehrsaufkommen in Richtung Autobahnauffahrt Vieselbach seine Geschwindigkeit verringerte. Personen wurden nicht verletzt. Am VW entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.

