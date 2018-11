LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Ein 22-jähriger Jenaer hat am Montagabend in einem Möbelhaus in Zöllnitz einen Teppich gekauft und den auch selbst ins Auto gebracht. Dabei stellte er fest, dass er seine Jacke im Möbelhaus liegen ließ. Als er zurückging, war die Jacke samt Geldbörse mit Ausweisen und EC-Karte weg. Jemand hat sie gestohlen.

Ein 18-jähriger Radfahrer wurde am Montagabend gegen 17.45 Uhr bei einem Unfall am Berthold-Koch-Platz leicht verletzt. Dort wollte ein Skoda-Fahrer nach links auf die Tatzendpromenade in Richtung Winzerla auffahren. Er übersah den auf der Tatzendpromenade aus Richtung Winzerla kommenden Radfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer über die Motorhaube geschleudert.

Derzeit sind Betrüger wieder aktiv, die sich am Telefon als Rechtsanwalt ausgeben und vorgaukeln, die Angerufenen hätten bei einem Glücksspiel einen Gewinn von 28.500 Euro gemacht. In einem Fall am Montagnachmittag sollte eine ältere Frau dafür 900 Euro von ihrem Konto abheben und das Geld als Gebühr bereithalten. Die Frau erkannte den Betrug und informierte die Polizei. Als sich der Anrufer wieder meldete, um die Frau aufzufordern, Wertmarken für den genannten Betrag zu erwerben und deren Codes am Telefon durchzugeben, ging ein Beamter an den Apparat. Die Täter beendeten daraufhin das Gespräch.

Polizei und Vertreter des Ordnungsamtes ließen am Montagvormittag durch die Feuerwehr eine Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße öffnen. Hausbewohner hatten seit längerem Hundegebell aus der Wohnung einer 19-Jährigen wahrgenommen und vermutet, dass der Hund allein in der Wohnung ist und nicht versorgt wird. In der Wohnung, die in einem schlimmen Zustand war, befand sich ein etwa ein Jahr alter Schäferhund, der mindestens 2 bis 3 Tage nicht mit Wasser und Futter versorgt worden war und seine Notdurft in der Wohnung verrichtet hatte. Das Tier wurde dem Tierheim übergeben. Gegen die 19-Jährige läuft eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Steuerhinterziehung. Der Hund war auch nicht angemeldet.

