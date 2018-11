LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Sachbeschädigung am Pkw

Ein Schaden von circa 1000 Euro hinterließen unbekannte Täter an einem Pkw Opel Meriva. Dieser parkte in der Zeit vom Donnerstag bis Samstag in der Blankenhainer Teichstraße. Die Unbekannten zerkratzten mit einem Gegenstand die linke Fahrzeugseite und bemalten sie mit einem schwarzen Eddingstift. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Rauschgift

Am Sonntagabend wurde ein 32-Jähriger aus Kranichfeld auf dem Bahnsteig 1 vom Hauptbahnhof Weimar durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei dem Kranichfelder wurden sehr gerötete Augen festgestellt. Auf Nachfrage mit anschließender Durchsuchung der Person und mitgeführten Gegenstände wurden circa 25 Gramm Marihuana in einer Alufolie aufgefunden. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Unfall mit PS

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat hinter einem Pkw BMW die Bundesstraße 7 von Weimar in Richtung Erfurt. In der Erfurter Straße der Ortslage Nohra beabsichtigte die BMW-Fahrerin (57) nach links abzubiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Der Fiatfahrer erkannte dies jedoch zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen und fuhr auf die rechte hintere Seite des BMW auf. Dadurch wurde die 57-Jährige leicht am Nacken verletzt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Aufgefahren

Am Sonntagmorgen, gegen 06:40 Uhr, fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Pkw VW hinter einem Lkw MAN die Kreisstraße von Lengefeld in Richtung Hochdorf. Auf dieser Strecke verringerte der Lkw seine Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Der VW-Fahrer bekam dies aufgrund von Unachtsamkeit zu spät mit und fuhr auf den Milchlaster auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

sro

