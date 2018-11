LPI-J: Mülltonnen angezündet und Autos beschmiert

2 weitere Medieninhalte

Jena (ots) - Unbekannte zogen in der Nacht zum Sonntag randalierend durch das Südviertel von Jena. Sie schmierten in der Mittelstraße, der Kefersteinstraße sowie der Otto-Schott-Straße mit einem roten Lackstift Graffiti auf mehrere Autos. Dabei wurden Motorhauben und Kotflügel mit Schriftzügen bemalt. In der Kefersteinstraße standen gegen 1.30 Uhr drei Mülltonnen, zwei blaue und eine gelbe, in Flammen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zwar gelöscht werden, trotzdem brannten die Tonnen zuvor bereits so stark, dass eine Hauswand und ein Kellerfenster in Mitleidenschaft gezogen wurden. Weitere rote Graffiti fanden sich an einer Hauswand und einer Schaufensterscheibe. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.800 Euro. Die Polizei nahm Anzeigen und die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung auf. Zeugen berichteten von vermutlich drei Personen, die sich kurz vor Ausbruch des Feuers am Brandort aufgehalten haben. Sie waren schwarz gekleidet, trugen eine Kopfbedeckung. Die Kriminalpolizei Jena bittet unter 03641-811123 um Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten führen können. Wer hat in der Nacht zum Sonntag gegen 1.00 Uhr Auffälliges im Bereich der Mittelstraße/Kefersteinstraße beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern geben?

