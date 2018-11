LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 11.11.2018

Weimar (ots) - Beschädigte Glasscheiben in Blankenhain

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten Unbekannte mehrere Objekte in der Ortslage Blankenhain. Der oder die Täter warfen vermutlich Steine gegen die Scheiben einer Turnhalle. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt bei circa 400 Euro. Weiterhin entglasten sie auf dem angrenzenden Firmengelände zwei Bagger. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 1000 Euro. Es in beiden Fällen Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Im selben Tatzeitraum beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Apotheke, welche sich ebenfalls in Blankenhain befindet. Es wird ermittelt, ob ein Tatzusammenhang zu den anderen beiden Taten besteht.

Unfälle mit Personenschaden

Am frühen Freitagnachmittag befuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer die Heinrich-Heine-Straße in der Ortslage Blankenhain. An der Einmündung zur Tannrodaer Straße bog er nach rechts auf die Bundesstraße ein. Hierbei überfuhr er den abgesenkten Bordstein und missachtete somit die Vorfahrt eines von links kommenden Ford Focus. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Ford eine Böschung hinunter geschoben. Der 29-jährige Fordfahrer blieb unverletzt, jedoch verletzte sich der 57-Jährige durch die Kollision leicht. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf circa 4000 Euro und am VW auf circa 6000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagmorgen Nahe der Gedenkstätte Buchenwald. Ein 23-jähriger Opelfahrer kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seines Alkoholkonsums von der Straße ab, kollidierte mit zwei Bäumen und überschlug sich in der Folge. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen verblieb zunächst erfolglos. Der 23-Jährige konnte jedoch später festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Restalkoholwert von 0,19 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme gebeten. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht erstattet. Durch den Unfall wurde der 23-Jährige verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Einbrüche im Stadtgebiet Weimar

Unbekannte Täter hebelten in der Freitagnacht das Waschküchenfenster einer Pension Nahe des Weimarer Bahnhofs auf. Über das geöffnete Fenster gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten nach Aufbrechen einer weiteren Tür das Pensionsbüro. Aus einem Büroschrank entwendeten sie unter anderem 2000 Euro Bargeld. Der Sachschaden an Tür und Fenster beläuft sich auf circa 500 Euro.

In der selbigen Nacht drangen Unbekannte nach Aufhebeln der Ladentür in einen Friseursalon im Weimarer Stadtteil Nordvorstadt ein. Im Salon durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten Bargeld, Kosmetik sowie diverse Arbeitsmittel. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 300 Euro. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. In beiden Fällen wurde Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls erstattet.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Auch an diesem Wochenende konnte die Polizei Weimar mehrere Verkehrssünder feststellen. So wurde am Samstag gegen 17:00 Uhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin auf Radweg bei Tonndorf festgestellt, welche zuvor Zeugen durch das Fahren von Schlangenlinien aufgefallen ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Aufgrund zuvor gezeigter alkoholbedingter Ausfallerscheinungen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die junge Frau erstattet. Sie wurde zur Blutentnahme gebeten.

Einige Stunden später wurde ein 32-jähriger Erfurter einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem BMW die B 7 im Bereich des UNO Gewerbegebietes bei Nohra befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sein am Fahrzeug angebrachtes Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben war. Von dem Fahrzeugführer ging ein starker Alkoholgeruch aus und er hatte stark gerötete Augen, welche auf Drogenkonsum hindeuteten. Für den Atemalkoholtest war der Fahrzeugführer nicht mehr in der Lage. Er wurde in der Folge zur Blutentnahme gebeten. Sein Kennzeichen wurde sichergestellt und es wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes erstattet. Weiterhin lagen drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen den 32-Jährigen vor. Die zu zahlende Geldstrafe in Höhe von über 1300 Euro konnte der Mann begleichen und so eine drohende Haftstrafe abwenden.

Am frühen Sonntagmorgen wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 37-jähriger Hyundaifahrer in der Ortslage Kromsdorf kontrolliert. Der Fahrzeugführer wies sich gegenüber den Beamten mit einem abgelaufenen Personalausweis aus. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutentnahme mit ihm durchgeführt. Gegen den Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des abgelaufenen Ausweises erstattet.

Dietzel Polizeikommissar

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell