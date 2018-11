LPI-J: Pressemeldung der Polizei Jena vom 09.11. bis 11.11.2018

Jena (ots) - Ladendiebstahl

Am Freitagmittag wurden durch eine weibliche Person aus einem Geschäft im Jenaer Burgaupark Lebensmittel im Wert von ca. 16 Euro entwendet. Die Frau konnte nach dem Passieren des Kassenbereichs durch den Ladendetektiv gestellt werden, welcher die Polizei hinzurief. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls gefertigt.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend kam es in der Stadtrodaer Straße, Fahrtrichtung Stadtroda zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKWs. Nach kurzem Warten verließ der Unfallverursacher den Unfallort. Durch die Polizei konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da dieser Atemalkoholgeruch aufwies, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gefertigt.

Verstoß Waffengesetz

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend wurde eine männliche Person in der Carolinenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten ein Butterflymesser fest. Dieses wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.

Brandfall

Am Sonntagmorgen zündeten vermutlich mehrere unbekannte Täter in der Mittelstraße, Ecke Kefersteinstraße, drei Mülltonnen an. Durch den Brand wurden der Putz und ein Fenster eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Zudem brachten die Täter mit roter Lackfarbe auf vier abgeparkten PKWs und an einem Schaufenster Graffiti an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell