LPI-J: Diebstahl von Baumaterial

Hermsdorf (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 02.11.2018 bis 05.11.2018 Baumaterial von einer Baustelle in Hermsdorf in der Eisenberger Straße entwendet. Dabei handelt es sich u.a. um mehrere Baustützen und sogenannte Doka-Träger. In der Nacht vom 08.11.2018 zum 09.11.2018 wurde die Baustelle erneut von den Tätern aufgesucht, wobei Holzpaletten, Holzbretter und Kanthölzer entwendet wurden. Der Gesamtwert wird auf fast 4800,00 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( Tel. 036428-640 ) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell