LPI-J: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Tautenhain (ots) - Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger mit seinem Kleintraktor die L 1075 aus Richtung Tautenhain kommend in Richtung Bad Köstritz. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, beachtete er einen PKW Opel Corsa nicht, der ihn gerade überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Traktor umkippte und der Corsa in den linken Straßengraben geschleudert wurde. Der Traktorfahrer und der 61-jährige Fahrer des Opel Corsa erlitten dabei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

