LPI-J: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bibra (ots) - Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein VW Kleintransporter die Dorfstraße in Bibra, Richtung Kahla. Der Fahrer des Transporters wollte nach rechts in ein Grundstück einbiegen, weshalb er anhielt. Das beachtete ein 16-jähriger Kradfahrer, der ebenfalls die Dorfstraße in Richtung Kahla befuhr, nicht. Hinzu kam, dass er offensichtlich mit unangepasster Geschwindigkeit gefahren war, sodass er trotz Vollbremsung gegen den stehenden Tranporter prallte. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4500,00 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 16-jährige nicht im Beitz einer Fahrerlaubnis war. Für sein Krad bestand zudem kein Versicherungsschutz.

