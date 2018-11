LPI-J: Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Hainspitz / Geisenhain (ots) - Am Freitag, gegen 11:15 Uhr, kontrollierte die Polizei in Geisenhain einen 35-jährigen Fahrer eines PKW Ford. Die Polizeibeamten führten dabei auch einen Drogenvortest beim Fahrzeugführer durch. Der Test ergab, dass der Mann seinen PKW unter Einfluss von Drogen führte. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und erstattete Anzeige.

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, war in Hainspitz ein 58-jähriger Fahrer eines PKW Citroen kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

