LPI-J: Entwendete Cross-Maschine wieder aufgefunden

Hermsdorf (ots) - Vom Freitag bis Samstag brachen unbekannte Täter in eine Garage in Hermsdorf, Naumburger Straße ein. Die Täter entwendeten dabei u.a. eine Motrorcrossmaschine und einen Endurohelm. Noch am gleichen Tag der Anzeige, also am Samstag, meldete am Nachmittag eine aufmerksame Spaziergängerin, dass im Wald zwischen Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz eine Crossmaschine stehen würde. Es stellte sich heraus, dass es sich um das entwendete Motorrad handelte. Das Krad ist mittlerweile dem glücklichen Besitzer wieder übergeben worden. Vom Endurohelm, Farbe weiß mit mehreren Aufklebern, fehlt noch jede Spur.

Wer Hinweise zu dem Einbruch in die Garage oder den entwendeten Endurohelm hat, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( Te.: 036428 - 640 )

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

