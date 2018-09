LPI-J: Pressebericht der PI Weimar

Weimar (ots) - Räderklau Unbekannte überstiegen in der letzten Nacht den Za un zum Autohaus am Holzdorfer Kreuz. Mit einem Schraubenschlüssel bewaffnet, bauten sie an insgesamt 4 Fahrzeugen die Alufelgen ab. Es handelt sich um 19 Zoll Kompletträder. Der Wert des Beutegutes liegt im Bereich von mehreren tausend Euro. Zeugen, die etwas Ungewöhnliches in der Nacht bemerkten, werden gebeten sich an die Polizei Weimar zu wenden.

Gefährliche Körperverletzung Wie erst heute bekannt wurde, kam es am vorletzten Sonntag, früh um 2 Uhr, zu einer Körperverletzung auf dem Markt vor dem C-Keller. Ein 31-jähriger Mann aus Weimar hatte eine junge Frau angesprochen. Der Begleiter (22) der Dame fand das gar nicht lustig. Es entstand eine verbale Streitigkeit. Etwas später schlug der Begleiter dem Geschädigten auf den Kopf, sodass dieser vornüber stürzte. Er erlitt einem Nasenbeinbruch, mehrere Schürfwunden und brach sich ein Zahn ab.

Ohne Führerschein Ein 56-jähriger Mann aus Magdala war am Freitag letzter Woche mit einem Dacia Sandero in Magdala unterwegs. Was ihm fehlt, ist jedoch ein Führerschein. Die 51-jährige Halterin des Pkw überließ dem Mann das Fahrzeug, obwohl ihr bekannt ist, dass er "Schwarzfahren" würde. Nunmehr wurden beide mit einer entsprechenden Anzeige belegt.

Flucht 1 Die Tatzeit der folgenden Unfallflucht lässt sich nur auf das vergangene Wochenende eingrenzen. Der Nutzer eines Pkw Suzuki hatte sein Fahrzeug in der Moskauer Straße auf dem unbefestigten Parkplatz bei den Bahnschienen abgestellt. Als er am Montag in den Morgenstunden zu seinem Pkw kam, musste er sehen, dass vorn links ein Unfallschaden vorhanden war. Der Verursacher war vermutlich mit einem grünen Fahrzeug gegen den Suzuki gefahren und verschwand unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Flucht 2 Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Nacht von Sonntag zum Montag in Weimar in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Die Geschädigte hatte ihren metallic-grauen 1er BMW vor der Nr. 51 abgestellt. Ein vorbeifahrender Pkw beschädigte den linken Außenspiegel samt Glas. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise bitte unter Tel. 8820 an die Polizei Weimar.

Pößel Polizeihauptkommissar

