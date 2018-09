LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Ein gestohlenes Fahrrad und Drogen wurden am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus am Salvador-Allende-Platz sichergestellt. Es hatte einen Hinweis darauf gegeben, dass in einer Wohnung gestohlene Fahrräder auseinandergebaut, "umgespritzt" und wieder zusammen gebaut würden. Als die Beamten das Haus betraten, fielen ihnen zwei abgestellte Fahrräder ins Auge. Kurze Zeit später erschien ein 27-jähriger Mann. Er erklärte, dass eins der Räder ihm gehört. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen. Auch war er in diesem Haus nicht gemeldet. Vielmehr gab er an, das Fahrrad von einem Freund abgekauft zu haben. Einen Kaufvertrag konnte er nicht vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrrad in Fahndung stand, es war vor einiger Zeit in Jena gestohlen worden. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Hehlerei geschrieben. In der Wohnung, von der Zeugen zuvor der Polizei berichtet hatten, dass dort vermutlich gestohlene Fahrräder umgebaut und illegale Drogen verkauft würden, fanden die Polizeibeamten Spraydosen und Fahrradteile. Auch Drogen und Zubehör wie Cliptütchen und Feinwaage, die auf den Handel mit Drogen hinweisen, wurden bei der 17-jährigen Wohnungsmieterin und ihrem 18-jährigen Freund beschlagnahmt. Auch gegen sie wurden entsprechende Anzeigen geschrieben, die straftatverdächtigen Gegenstände beschlagnahmt.

Buntmetalldiebe suchten in der Nacht Dienstag eine Firma in Jena-Göschwitz heim. Die Täter zerschnitten kurz nach Mitternacht den Maschendrahtzaun und begaben sich anschließend auf das Grundstück. Sie entwendeten eine komplette Kabeltrommel. Eine weitere rollten sie aus dem Grundstück, rollten das Kabel ab und nahmen es ebenfalls mit. Bei dem Einbruch entstand etwa 500 Euro Sachschaden, der Wert des Beutegutes beträgt etwa 1.500 Euro. Da die Kabeltrommeln schwer und unhandlich sind, ist es wahrscheinlich, dass die Täter mit einem Auto unterwegs waren. Die Polizei Jena bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise unter 03641-811123. Wer hat gegen Mitternacht Auffälliges in Jena-Burgau, insbesondere der Göschwitzer Straße und Umgebung, beobachtet?

Acht paar Schuhe im Gesamtwert von etwa 800 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Hausflur im Damenviertel. Die Diebe verschafften sich in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der St.-Jakob-Straße und durchwühlten den Keller einer Familie. Aus der unverschlossenen Kellerbox nahmen sie Kinderkleidung mit, im Treppenhaus stahlen sie vor einer Wohnungstür die Schuhe.

