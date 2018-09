LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 11.09.2018

Apolda (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter ein Banner, das von der Bürgerinitiative "Gegenwind" am Ortseingang Gebstedt aufgegangen wurde. Das Banner ist ca. 3 Meter lang und 1 Meter hoch und hatte einen Wert von ca. 100 Euro.

Nach Zeugenhinweisen lief in den Nachmittagsstunden des 10.09.2018 eine männliche Person die Apoldaer Johannisgasse entlang, schlug aus unerklärlichen Gründen die Scheibe einer Hauseingangstür ein, schrie herumstehende Passanten mit beleidigenden Worten an und lief anschließend weiter in Richtung Martinsplatz. Eine Streifenbesatzung konnte diese Person vor der Stadthalle feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Gründe für den "Ausraster" wollte der 36jährige nicht benennen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Zwischen dem 07.09. und dem 10.09.2018 befuhr ein Fahrzeug die wegen Bauarbeiten gesperrte Straße zwischen Eckolstädt und München-gosserstedt. Hierbei stieß der Fahrzeugführer gegen einen dort abgestellten Wasserwagen des dort tätigen Bauunternehmens und beschädigte diesen, Sachschaden 1.000 EUR. Auf Grund der Höhe der Anstoßstelle und herumliegenden Strohresten, könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Anhänger handeln. Im Nachgang meldeten sich zwei Kinder bei den dort tätigen Bauarbeitern und konnten diesen das Verursacher-fahrzeug samt Kennzeichen benennen. Der Fahrzeugführer konnte telefonisch erreicht werden. Er gab den Unfall zu und will sich bei der hiesigen Polizeidienststelle melden.

In den Vormittagsstunden des 10.09.2018 befuhr die Fahrerin eines Pkw Audi in Apolda die Bahnhofstraße, von der Rosestraße kommend in Richtung Dornburger Straße. Sie grüßte eine Freundin, welche sich auf dem Gehweg befand und fuhr aufgrund Unachtsamkeit in der weiteren Folge vor einen parkenden Pkw Ford. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 1.500 EUR.

Gegen 21:30 Uhr, am 10.09.2018 befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel die Landstraße von Pfiffelbach in Richtung Oberreißen. Plötzlich wechselten hinter dem Wäldchen zwei Rehe die Straße, in dessen Folge ein Reh mit der linken Fahrzeugseite des Opels kollidierte, Sachschaden 500 EUR. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

