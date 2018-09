LPI-J: Junge Frau in Tanzclub belästigt

Jena (ots) - Eine junge Frau wurde in der Nacht zum Sonntag in einem Tanzclub in der Jenaer Innenstadt sexuell belästigt. Ein anderer Gast der Veranstaltung fasste der Frau im Vorbeigehen auf dem Weg zur Toilette an den Po. Als er kurze Zeit später von der Toilette zurückkam, sprach sie ihn darauf an. Der Mann lachte die Frau aus und drückte seine Stirn gegen ihre. Der Freund der jungen Frau stand daneben. Er forderte den Unbekannten kategorisch auf, seine Freundin in Ruhe zu lassen. Daraufhin bedrohte er den Mann und spuckte der Frau ins Gesicht. Der inzwischen informierte Sicherheitsdienst verwies den Angreifer daraufhin aus dem Lokal. Als die junge Frau und ihr Freund den Mann kurz darauf in der Innenstadt erneut feststellten, informierten sie die Polizei und erstatteten Anzeige. Der Mann zeigte sich aggressiv und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde daraufhin vorübergehend in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Der 28-jährige Iraner muss sich wegen Bedrohung, sexueller Belästigung und Körperverletzung verantworten.

