LPI-J: Tag der Polizei in Goethegalerie

Jena (ots) - Polizei zum Anfassen gibt es am Freitag, den 21. September in der Goethegalerie Jena zum Tag der Polizei.

Vorgestellt werden u.a. Polizeifahrzeuge, ein Polizeimotorrad sowie die Ausrüstung und Technik der Schutzpolizei. Auch die Arbeit der Kriminalpolizei wird anschaulich dargestellt. Für Fragen zur Prävention steht die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle gern mit Rat und Tat zur Seite. Für Unterhaltung wird an diesem Freitagvormittag das Polizeimusikkorps sorgen.

Termin: 21. September 10.00 bis 20.00 Uhr, Goethegalerie

Alle Informationen zum Beruf und zur Ausbildung von Polizeibeamten im mittleren und gehobenen Dienst gibt es in der Goethegalerie an einem Infostand der Polizei bereits ab Dienstag jeweils von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Wie vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten eines Polizisten/ einer Polizistin? Was erwartet einen Bewerber beim Eignungsauswahlverfahren?

Termin: 18. bis 20. September, jeweils 10.00 bis 20.00 Uhr, Goethegalerie

