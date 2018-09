LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus aufgeklärt

Jena (ots) - Ein 18-Jähriger und zwei weitere Jugendliche sollten von Polizeibeamten am zeitigen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr in Jena-Burgau einer Kontrolle unterzogen werden. Als sie das bemerkten, flüchteten sie. Sie wurden eingeholt und durchsucht. Bei dem jungen Mann fand sich ein Schlüsselbund mit Fahrradschlüsseln. Dieser stammte aus einem Einfamilienhaus in der Ringwiese, in das, wie sich am Vormittag herausstellte, eingebrochen worden war. Die Einbrecher hatten in allen Räumen Schränke und Behältnisse ausgeräumt und gründlich durchsucht. Die Besitzer befanden sich im Urlaub. Auch eine größere Bargeldmenge hatte der junge Mann bei seiner Durchsuchung dabei, die er angeblich in einer Spielothek gewonnen habe, deren Herkunft aber noch geklärt werden muss. Auch das E-Bike, das der Beschuldigte dabei hatte, war gestohlen. Die Beamten konnten es einem Kellereinbruch am 27. August am Bibliotheksweg zuordnen. In dieser Nacht wurden dort drei Fahrräder gestohlen. Ein Richter am Amtsgericht Gera erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des jungen Mannes und eine weitere Wohnung, in der er sich aufhielt. Hier wurde ein weiteres gestohlenes E-Bike aufgefunden, das wiederum aus dem Einfamilienhaus an der Ringwiese stammte, sowie Drogen. Die Ermittlungen gegen den trotz seines jugendlichen Alters bereits vielfach polizeibekannten Beschuldigten (deutsch) dauern an. Die Staatsanwaltschaft stellt am heutigen Montag beim Amtsgericht einen Haftantrag.

