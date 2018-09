LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 10.09.2018

Apolda (ots) - Die Fahrerin eines roten Renaults nutzte gegen 08:30 Uhr, am 09.09.2018 ihren Pkw und fuhr von der Christoph-Günther-Straße in Mattstedt in Richtung B87. Vor der scharfen Kurve, hinter der Ilm-Brücke verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierbei geriet sie am Ende der Kurve erst rechts in die Bankette, drehte sich dann auf die Gegenfahrspur und kam an der Leitplanke zum Stehen. Da Benzin auslief, obwohl der Schaden am Pkw vorn rechts war, wurde bei einer Nachschau ein gebohrtes Loch im Tank, direkt vor dem rechten Hinterrad festgestellt. Die weiteren Unfall-untersuchungen ergaben, dass am Pkw-Standplatz Plastikspäne des Tanks festgestellt wurden. Benzintropfen führen bis zur Unfallstelle. Es konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob das auslaufende Benzin für den Unfall ursächlich war, oder ob die Gefahr des Unfalls anderweitig absichtlich herbeigeführt wurde. Möglicherweise wurde lediglich das Benzin entwendet und die Gefährdung seitens des Diebes ignoriert. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag wurde in der Apoldaer Bahnhofstraße, Ecke Dornburger Straße ein abgestellter grauer Ford Mondeo durch unbekannte Täter mit Holzlasur überschüttet. Zum Gesamtschaden konnten noch keine Aussagen getroffen werden.

Am Sonntag, zwischen 14:45 und 15:45 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Apartmentwohnung im Apoldaer Ernst-Thälmann-Ring. Zielgerichtet durchsuchten der oder die Täter die Wohnung und entwendeten hieraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell