LPI-J: Fahrraddieb flüchtete vor der Polizei - Wem gehört das Rad?

Jena (ots) - Ein Beamter auf einem Polizeimotorrad wollte am heutigen Freitag gegen 09.30 Uhr einen Radfahrer kontrollieren, der auf dem Fußweg der Stauffenbergstraße in Richtung Fritz-Ritter-Straße fuhr. Trotz mehrerer Aufforderungen zum Anhalten flüchtete jener in die Werner-Seelenbinder-Straße. In Höhe der Hausnr. 4 bog der Radfahrer nach links in eine Häuserzufahrt ab und stürzte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Kaufland, das Rad ließ er liegen.

So wird der Radfahrer beschrieben: mitteleuropäisch, ca. 20-25 Jahre alt, bekleidet mit einer grauen dreiviertellangen Hose, schwarzem Sweatshirt mit kreisrundem hellen Emblem auf dem Rücken, trug ein dunkles Basecap.

Bei dem sichergestellten Fahrrad muss aufgrund der daran vorgenommenen Veränderungen davon ausgegangen werden, das es gestohlen ist. Es handelt sich um ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube, dessen schwarz-grauer Rahmen mit gelbem Klebeband abgeklebt wurde. Die Prüfung der Rahmennummer ergab keinen Hinweis, dass es jemand als gestohlen gemeldet hat. Möglicherweise wurde der Diebstahl noch nicht bemerkt.

Wem gehört es?

Hinweise zu dem Rad und dem flüchtigen mutmaßlichen Dieb erbittet die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-81 1123.

