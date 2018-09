LPI-J: Tatverdächtige für Reizgasattacke ermittelt

Weimar (ots) - Vorläufig festgenommen wurden heute zwei Tatverdächtige, die am Mittwochabend in zwei Häusern in Weimar im Treppenhaus und im Fahrstuhl Reizgas versprüht hatten. 14 Personen zogen sich dabei Atemwegsreizungen zu, 12 kamen zur Beobachtungen in die Krankenhäuser nach Weimar und Bad Berka. Tatverdächtig sind zwei junge Männer (21 bulgarisch, 26 deutsch). Nach einem dritten Tatverdächtigen wird noch gefahndet. Die beiden bekannten Tatverdächtigen machten in den kriminalpolizeilichen Vernehmungen von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Videoaufnahmen aus beiden Häusern und einem nahegelegenen Einkaufsmarkt, den sie vorher aufgesucht hatten, führten die Ermittler der Kripo Weimar auf ihre Spur. Mehr als 70 Kameraden der Feuerwehr und 30 Polizisten waren am Mittwochabend im Einsatz.

