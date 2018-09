LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Verkehrsunfälle

7.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr bei einem Unfall in der Saalbahnhofstraße in Jena. Ein Toyota-Fahrer war in Richtung Lutherplatz unterwegs. Kurz vor der Ampel beschleunigte er sein Auto, kam dabei jedoch auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Er verlor die kontrolle über das Fahrzeug, dass sich auf der Straße drehte und links gegen einen Poller auf dem Gehweg stieß. Der Fahrer blieb unverletzt, er kam mit dem Schrecken davon.

Zu einer Unfallflucht wurden Beamte am Donnerstagnachmittag in Jena-Nord gerufen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Autofahrer in der Friedrich-Wolf-Straße auf einen beschrankten Parkplatz fahren wollte. Der Mann stieß zunächst gegen die Schrankenanlage. Auch danach benötigte er offensichtlich mehrere Anläufe, den Parkplatz zu befahren. Als er sein Fahrzeug dann ordnungsgemäß eingeparkt hatte, verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser betrug an Auto und Schrankenanlage zusammen immerhin 2.500 Euro. Die Polizeibeamten suchten den Unfallverursacher zu Hause auf. Der 78-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

