LPI-J: Merseburger rast gefährlich über A9

Eisenberg (ots) - In Eisenberg wollten Polizeibeamte Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr einen VW Golf GTI kontrollieren, bei dem die vorderen Kennzeichen in der Heckscheibe lagen. Der Fahrer fuhr erst auf den Lidl-Parkplatz Jenaer Straße und schien anzuhalten, doch flüchtete er dann mit hoher Geschwindigkeit. Die halsbrecherische Fahrt ging über die A9. Der Fahrer raste mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h über die Autobahn und benutzte die Bankette links und rechts, um andere Fahrzeuge zu überholen. In einem Fall gefährdete er einen Motorradfahrer massiv, der bereits auf der linken Fahrspur fuhr, indem er links an ihm vorbei raste. An der Anschlussstelle Droyßig verließ er die Autobahn wieder. Kurz darauf fanden die Beamten das Auto nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug auf einer Kreuzung zur B 180 in Richtung Meineweh auf. Die beiden Insassen waren zu Fuß geflüchtet. Sachsen-Anhaltinische Beamte fahndeten nach den beiden flüchtigen Insassen und setzten dazu auch einen Polizeihubschrauber ein. Gefasst wurden der Fahrer und sein Beifahrer (17) dann, als sie gegen 20.00 Uhr zum Auto zurückkehrten. Jetzt wurde auch der Grund bekannt, warum sich der 23-Jährige Merseburger der Kontrolle entzogen hatte. Er besitzt keinen Führerschein. Die Polizei in Stadtroda bittet Personen, die von dem Mann gefährdet wurden, sich zu melden. Tel. 036428-640.

