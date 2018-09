LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots) - Zwischen dem 23.08. und 05.09.2018 gelangten unbekannte Täter im Apoldaer Garagenkomplex am Faulborn durch Aufhebeln des verschlossen-en, zweiflügligen Garagentores in eine Garage. Hieraus wurden ein Not- stromaggregat und 12 Pertinaxplatten, ca. 70cm x 170cm im Gesamtwert von 500 EUR entwendet.

Kurz vor 11:00 Uhr des 06.09.2018 befand sich ein Ehepaar zum Einkaufen im Verbrauchermarkt in der Apoldaer Bernhard-Prager-Gasse. Die Frau hatte die Handtasche über den Griff des Einkaufswagens gespannt und sich zum Obststand umgedreht. In dieser Zeit entwendeten der oder die Täter die dunkelgrüne Damenhandtasche vom Einkaufswagen. Darin befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente.

Der Fahrer eines roten VW T6 hatte diesen in den Mittagsstunden des 06.09.2018 auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in Apolda, An der Goethebrücke abgestellt. Gegen 13:15 Uhr fuhr beim Aus- oder Einparken ein anderer Fahrzeugführer gegen den rechten Radkasten des T6 und verließ in der weiteren Folge pflichtwidrig die Unfallstelle in unbekannte Richtung, Sachschaden 500 EUR.

Gegen 15:10 Uhr des 06.09.2018 befuhr der Fahrer eines Motorrades in der Ortslage Oberreißen die Pfiffelbacher Straße, von Buttstädt in Richtung Pfiffelbach. In einer Rechtskurve kam ihm der Fahrer eines schwarzen Pkw Audi, teilweise auf seiner Fahrbahn entgegen, da der Audi die Kurve schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der Motorradfahrer weiter nach rechts, kollidierte dort mit dem Bordstein und stürzte mit seinem Kraftrad. Dabei verletzte er sich am rechten Arm und musste in das Klinikum nach Apolda eingeliefert werden. Der Fahrer des Audis verließ in der weiteren Folge pflichtwidrig die Unfallstelle in Richtung Buttstädt.

Gegen 15:00 Uhr des 06.09.2018 stellte der Besitzer eines roten Pkw Opel Astra diesen bei einer Gartenanlage, auf einem Feldweg an der B7 bei Frankendorf ab und begab sich in seinen Garten. Als er nach 18:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die Beifahrertür offen stand und seine Tasche mit persönlichen Dokumenten hieraus entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Zu einer seitlichen Kollision, zwischen einem Pkw Skoda und einem Pkw Renault kam es gegen 13:30 Uhr des 06.09.2018 auf der Bogenbrücke zwischen Wickerstedt und Flurstedt. Personen wurden nicht verletzt. Die Beschädigungen an beiden Fahrzeugen werden auf 2.500 EUR beziffert.

