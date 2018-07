LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Einbruch

Unbekannte Täter begaben sich am Sonntagvormittag zu einer Designer Firma in die Weimarer Otto-Schott-Straße. Mit Steinen wurde eine Glasscheibe am Gebäude eingeworfen. Sie griffen durch das Fenster, öffneten dieses und stiegen ein. Aus einen Regal entwendeten die Täter vermutlich einen Werkzeugkoffer mit Inhalt. Das genaue Diebesgut wird der Polizei nachgereicht. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von circa 1000 Euro.

Körperverletzung

Ein 42-jähriger Altenpfleger wurde am Sonntagabend durch einen 77-jährigen Heimbewohner in der Eduard-Rosental-Straße leicht verletzt. Aus unbekannten Gründen wurde der Altenpfleger durch den Heimbewohner angegriffen. Er schlug ihn mit der flachen Hand in das Gesicht und gegen den Oberkörper. Der 42-Jährige konnte den 77-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte festhalten und fixieren. Im Krankenhaus wurde bekannt, dass der 77-Jährige unter Demenz leidet und sich an den Vorfall nicht erinnern konnte.

illegale Feuerstelle

Am Sonntagabend, gegen 23:50 Uhr, rief eine 41-jährige Frau aus Ottmannshausen die Feuerwehr, da sie einen Feuerschein aus einem Waldstück bei Stedten am Ettersberg sah. Vor Ort wurde eine illegale Feuerstelle mit selbstgefertigten Holzbänken als Sitzgelegenheiten und eine mit Steinen umrandete Feuerstelle vorgefunden. Von mindestens 6 Bäumen wurden die Äste abgeschnitten und in die Feuerstelle gelegt. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand abgelöscht werden. Personen wurden vor Ort nicht angetroffen. Es entstand kein weiterer Schaden.

Reifen zerstochen

In der Nacht zum Samstag wurde in Ulla am Brachberg ein Pkw beschädigt. Unbekannte Täter zerstachen mit einem unbekannten Gegenstand beide Reifen auf der rechten Seite. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

Trunkenheitsfahrt/Unfall

Am Sonntagmorgen, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger aus Weimar mit seinem Fahrrad die Friedensstraße in Richtung Jenaer Straße. Aufgrund seines Alkoholspiegels von 2,58 Promille stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich Abschürfungen und eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde mit einen Rettungswagen in die Klinik gebracht.

sro

