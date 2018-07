LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 09.07.2018

Apolda (ots) - Auf einem umfriedeten Grundstück in Apolda, Niederroßlaer Straße kam es in den Nachmittagsstunden des 07.07.2018 zu einem Brand von abgelagertem Abrissholz. Aus noch nicht geklärter Ursache entzündete sich das Abrissholz. Dabei gelangte Ruß an die Fassade des Nachbarhauses. Die Feuerwehr der Stadt Apolda war mit 22 Kameraden und 4 Einsatzfahr-zeugen vor Ort. Diese schließt eine Selbstentzündung nach erster Einschätzung jedoch aus.

Zu einem Flächenbrand kam es gegen 18:00 Uhr, am 08.07.2018 an der sogenannten Gummistraße der Gemarkung Nierdertrebra. Ca. 40 Quadratmeter Wiese und Böschung fielen den Flammen zum Opfer. Die Feuerwehr der Gemeine konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Stoppelfeld verhindert wurde. Durch "Hören-Sagen" wurde bekannt, dass zuvor im Bereich der Wiese Jugendliche mit Feuerwerkskörpern hantiert haben sollen.

Am vergangenen Wochenende hebelten unbekannte Täter gewaltsam das zweiflüglige Tor einer Garage in der Apoldaer Rosestraße auf und entwendeten hieraus Motorradgriffe der Marke Progrip Road 732, Gesamtschaden 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

