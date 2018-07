LPI-J: Fahndung nach jungem Mann aus Jena

aktuelles Foto des Vermissten Bild-Infos Download

Jena (ots) - Seit Sonntagmorgen wird der 19-Jährige Gerrit Steinhaus aus Jena vermisst. Der junge Mann ist Student in Jena und hat am gestrigen Tag sein WG-Zimmer in der Carl-Zeiss-Promenade in unbekannte Richtung verlassen. Er war am Samstag mit seinem Vater in Jena verabredet, ist jedoch nicht zu diesem Treffen erschienen. Nach dem Verlassen seiner Wohnung hat ihn niemand mehr gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Gerrit ist ca. 185 cm groß, schlank und athletisch, hat kurze dunkle Haare, dunkle Augen und trägt vermutlich eine dunkle Jack-Wolfskin Jacke und einen schwarzen Rucksack.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 811123 entgegen.

