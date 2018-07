LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 08.07.2018

Weimar (ots) - Radfahrerin beim links Abbiegen übersehen

Eine 59-jährige Seatfahrerin befuhr am Freitagmorgen die Steubenstraße in Weimar in Richtung Wielandplatz und wollte dort nach links in die Ackerwand abbiegen. In entgegengesetzter Fahrtrichtung war eine 51-jährige Radfahrerin unterwegs. Diese wurde beim Abbiegevorgang von der Seatfahrerin übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die Radfahrerin und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 550 Euro an beiden Fahrzeugen.

Fahndungserfolg nach Handydiebstahl

Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr erschien ein 51-jähriger auf der Dienststelle der PI Weimar und zeigte einen Handydiebstahl an. Er befand sich am Abend in einer Spielothek in Weimar, wo das auf dem Tisch abgelegte Handy entwendet wurde. Mit Hilfe einer Ortungs-App auf dem Mobiltelefon konnte es über den Telefonhersteller in der Moskauer Straße in Weimar lokalisiert werden. Durch einen Anruf auf dem eingeschaltetem Handy konnte durch die eingesetzten Beamten anschließend die Wohnung ausfindig gemacht werden, in der das Telefon läutete. Im weiteren Verlauf konnte das Handy sichergestellt werden und gegen Dieb wurde Anzeige erstattet.

Versuchter Diebstahl aus Tankstelle in Weimar

Am Sonntag gegen 22 Uhr erhielt die Polizei Weimar von einer Mitarbeiterin der Shell-Tankstelle aus der Rießnerstraße die Information, dass sich soeben ein Diebstahl ereignet habe. Hierfür betraten zwei Frauen und ein Mann die Tankstelle und gingen gezielt auf das Getränkeabteil zu. Dort wurden zwei leere Bierdosen aus einem Rucksack entnommen und gegen zwei volle aus dem Regal ausgetauscht. Anschließend versuchten sie die Tankstelle wieder zu verlassen, wobei die männliche Person von der Mitarbeiterin festgehalten werden konnte. Durch den Einsatz der Beamten konnten ebenfalls die beiden anderen Beteiligten im näheren Umfeld der Tankstelle gestellt werden. Alle Beteiligten erwartet nun eine Anzeige.

Verstärkt Kontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Weimar

An diesem Wochenende führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar verstärkt Kontrollen durch. Hierbei wurden im Schutzbereich insgesamt 6 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, bei denen Personen Drogen mit sich führten. Weiterhin wurden bei Verkehrskontrollen eine 21-Jährige und eine 36-Jährige Fahrzeugführerin, bei denen der Verdacht bestand, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu führen sowie ein 51-Jähriger und ein 36-Jähriger, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führten, festgestellt. Die 36-Jährige konnte zudem bei der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen. Weiterhin wurde in Bad Berka ein 20-jähriger kontrolliert, welcher ein Einhandmesser bei sich führte. Gegen alle genannten wurden Verfahren eingeleitet

