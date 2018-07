LPI-J: Pressebericht LPI Jena ID vom Wochenende 06.07.2018 bis 08.07.2018

Jena (ots) - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena in der Kastanienstraße in Lobeda einen jungen Mann, der auf dem Radweg unterwegs war. Nach der Personalienfeststellung wurde auch sein Rucksack durchsucht. Hier konnten insgesamt 1,4 Gramm Marihuana festgestellt werden. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Stafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kurz nach 4 Uhr führten die Beamten eine weitere Personenkontrolle im Bibliotheksweg im Zentrum von Jena durch. Hier wurden bei der Kontrolle eines 29-Jährigen ein Joint, eine Ecstasy Tablette und eine Ampulle einer noch unbekannten, flüssigen Substanz sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Mazda auf dem Parkplatz gegenüber der Schomerusstraße Nummer 5 in Jena. Durch eine unbekannte Person wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite vermutlich abgetreten, so dass dieser herunter hing. An einem weiteren Pkw war der Außenspiegel in Richtung Motorhaube verbogen. Dieser war jedoch nicht beschädigt. Der Sachschaden am Pkw Mazda beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

