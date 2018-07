LPI-J: Drei schwer Verletzte bei Unfall mit zwei Mopeds

Jena (ots) - Samstagnachmittag gegen 16:35 Uhr kollidierten zwei Mopedfahrer auf der Kreisstraße zwischen Kleinebersdorf und Ottendorf. Beide Fahrer kamen sich entgegen und beachteten jeweils das Rechtsfahrgebot nicht, sodass sie in einer Kurve kollidierten und zu Fall kamen. Hierbei wurde der 15-jährige Fahrer des einen Mopeds schwer verletzt. Auch der 17-jährige Fahrer des anderen Mopeds, sowie dessen 14-jährige Sozia erlitten schwere Verletzungen. Die beteilgten Jugendlichen wurden zu weiteren Behandlungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 1000,- Euro.

