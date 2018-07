LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Jena (ots) - In Eisenberg wurden in der Zeit von Freitag 14:30 Uhr bis Samstag gegen 06:45 Uhr 25 Säcke Mörtel, sowie weitere Baumaterialien von einer Baustelle in der Klosterlausnitzer Straße entwendet. Aufgrund der Menge des Beutegutes kann der bislang unbekannte Täter dieses nur mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise können an die Polizeistation Eisenberg unter der Rufnummer 036691 - 750 oder die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 gerichtet werden.

