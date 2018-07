LPI-J: Einbruch in Gaststätte

Jena (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in die Gaststätte am Sportplatz in Camburg eingebrochen. Die Täter erbeutenen eine Vielzahl von Getränken im Wert von ca. 200,- Euro und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Hinweise zur Aufklärung nehmen der Kontaktbereichsbeamte in Camburg unter der Rufnummer 036421 - 22214 oder die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell