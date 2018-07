LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 08.07.2018

Apolda (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Am Freitag Nachmittag gegen 16:15 Uhr stritten sich zwei Geschwister (21 & 22 Jahre alt) in ihrer Wohnung in der Niederroßlaer Straße so sehr, dass deren Mutter die Polizei verständigte. Die Beamten bekamen zu hören, dass man sich lediglich wegen der Nutzung des Computers "in die Haare" bekommen habe. Dies ist dann aber soweit ausgeartet, dass der Ältere der beiden Männer den Jüngeren mit einer Kaffeetasse und einem Aschenbecher schlug. Folglich setzte sich der Jüngere zur Wehr, indem er seinen Bruder am Hals würgte. Beide müssen sich nun wegen einer jeweiligen Körperverletzung gegen den anderen verantworten.

Mehrere Gerätschaften und Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 8.000,- EUR entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag aus einem Kleintransporter einer Wormstedter Malerfirma, welcher in der Müllerstraße in Apolda geparkt war.

Gegen 15:25 Uhr des Samstag Nachmittag war die Feuerwehr in der Niederroßlaer Straße bei einem Brand von dort gelagertem Abrissholz im Einsatz. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Jedoch kam es zur Beschädigung des angrenzenden Zauns und zur Verschmutzung der Fassade vom Nachbarhaus. Entsprechende Ermittlungen hat die Polizei Apolda aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Sonntag Früh gegen 03:30 Uhr wurde in der Weimarischen Straße in Apolda ein schwarzer VW Golf einer Kontrolle unterzogen, da ein paar seiner Umbauten offensichtlich nicht der Norm entsprochen haben. Der bereits polizeibekannte 28-jährige Fahrzeugnutzer führte sodann u.a. einen Drogenvortest durch, welcher positiv reagierte. Folglich mussten die Beamten den jungen Mann beanzeigen.

