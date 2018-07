LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Junge Frau belästigt

Am Johannisplatz in Höhe des Cafés Gräfe hat ein Unbekannter am Mittwoch um 14.20 Uhr (Anzeige am Donnerstag) eine Studentin belästigt indem er an der Ampel an ihren Arm fasste und sie aufforderte, mit zu ihm nach Hause zu kommen. Die junge Frau entzog sich und lief schnellweg. Er schrie ihr noch hinterher.

So wird der Mann beschrieben: 1,80-1,90 m groß, sehr kurzes dunkelblondes bis braunes Haar, Thüringer Dialekt, schien psychisch krank zu sein.

Hinweise zu dem Mann erbeten unter Tel. 03641-81 1123

Verdacht auf Fahrraddiebstahl

Bei einem Einsatz wegen lauten Krachs aus einer Wohnung in der Lindenstraße kam die Polizei in der Nacht zum Freitag zum Einsatz. In der Wohnung stellten die Beamten ein Fahrrad sicher, das die Besitzerin für 50 Euro gekauft haben will. Der Wert des Rades lag augenscheinlich aber um vieles höher. Da der Verdacht auf Diebstahl und Hehlerei nahelag, stellten es die Beamten sicher. Außerdem gefunden wurde eine Kiste mit diversen Fahrradteilen, die einem Diebstahl aus einem Keller zugeordnet werden konnte. Die Ermittlungen laufen. Währenddessen gingen auch am Donnerstag insgesamt drei Anzeigen über den Diebstahl von Fahrradteilen bei der hiesigen Polizei ein. So wurde u.a. ein Rennradsattel im Wert von ca. 150 Euro aus dem Keller eines Hauses am Magdelstieg entwendet.

Sollten Personen im Stadtgebiet auffallen, die Fahrradlenker, Sättel u.ä. herumtragen, wird um schnelle Information der Polizei geben.

Teurer Elektroroller gestohlen

Ein Elektro-Roller, der mit einem Schloss an der Bank eines Pavillons hinter einem Wohnhaus an der Tatzendpromenade angeschlossen war, ist in der Nacht zum Donnerstag seinem gehbehinderten Besitzer gestohlen worden. Der blaue Elektroroller vom Typ Sakira hat einen Wert von 1450 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell