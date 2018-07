LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 06.07.2018

Apolda (ots) - Zeugensuche

Gegen 23:45 Uhr, am 01.07.2018 sollte im Rahmen der Streifentätigkeit der Fahrer eines VW Transporters mit Saale-Holzland-Kennzeichen in der Apoldaer Dammstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierzu schalteten die Einsatzbeamten das Anhaltesignal ein. Nachdem der Fahrer des Transporters dieses Signal mitbekommen hatte, fing dieser an seine Geschwindigkeit rasant zu erhöhen. Er überholte in Höhe des Kreuzungs-bereiches Dammstraße/Sulzaer Straße/Flurstedter Marktweg die Fahrerin oder den Fahrer eines weißen VW Caddy. Dieser musste aufgrund der Fahrweise des Transporterfahrers am rechten Fahrbahnrand anhalten. Nun entschieden sich die Beamten das Sondersignal auch mit einzuschalten. Der Fahrer des Transporters fuhr dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter bis nach Flurstedt, bog dann nach Wickerstedt ab, wo er sich der Kontrolle letztendlich entziehen konnte. Die Polizeiinspektion Apolda bittet die Fahrerin oder den Fahrer eines weißen VW Caddy sich zum Vorfall als Zeuge unter 03644/5410 zu melden

Ein Anwohner der Sulzaer Straße in Apolda teilte der hiesigen Polizei-dienststelle mit, dass er kurz nach 02:30 Uhr, am 06.07.2018 einen Knall hörte und anschließend aus dem Fenster schaute. Hierbei hat er einen Lichtblitz und dann eine Rauchwolke aus Richtung Bahnhof Apolda wahrgenommen. Die eingesetzten Streifenbeamten stellten fest, dass ein Automat mit Nahrungsmitteln auf dem Bahnhofsgelände, vermutlich mit Böllern aufgesprengt wurde. Die Glasscheibe des Automaten ist gebrochen und Geld lag verteilt auf dem Boden. Die Bundespolizei übernahm die weiteren Ermittlungen vor Ort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

