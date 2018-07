LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Diebstahl eines E-Bikes

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein E-Bike der Marke Prophete. Dieses stand mit einem Seilschloss gesichert vor einem Eingang in der Budapester Straße in Weimar. Das E-Bike hatte einen Wert von circa 1350 Euro.

Kind mit Traktor unterwegs

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 13-Jähriger mit einen Traktor (Typ Eicher) und einer Strohpressmaschine im Schlepp, fahrend angetroffen. Das Kind fuhr von einem Feld in Kromsdorf auf einen Radwanderweg und wurde durch eine Polizeistreife festgestellt. Ein 37-Jähriger hatte zuvor dem Kind die Fahrt angeordnet.

Fehler beim Ausparken

Ein 48-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter Fiat Ducato wollte am Donnerstagmorgen in der Rießnerstraße rückwärts in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen bereits auf der Straße fahrenden anderen Ducato und stieß mit diesen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 11000 Euro.

Fehler beim Überholen

Ein 67-jähriger Opelfahrer fuhr am Donnerstagvormittag von Weimar in Richtung Ramsla. Nach dem Abzweig Ettersburg, in Höhe der sogenannten Fischteichkurve, überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw. Er bemerkte aber nicht, dass bereits ein Citroen im Überholvorgang war und stieß mit diesen zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro.

Überholen im Überholverbot und Unfallflucht

Am Donnerstagabend, gegen 18:55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 7 zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw BMW überholte trotz Überholverbot zwischen Utzberg und Mönchenholzhausen ein langsam fahrendes Fahrzeug. Eine 35-jährige Renaultfahrerin im Gegenverkehr leitete eine Gefahrenbremsung ein, um nicht mit dem BMW zusammenzustoßen. Der Fahrer eines Lkw Dodge bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Renault auf. Der BMW setzte ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Erfurt fort. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin vom Renault leicht am Rücken verletzt und stand unter Schock. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 15000 Euro. Hinweise dazu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/8820 entgegen.

Fahrradcodierung in der Polizei Weimar

Am kommenden Dienstag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, führt die Polizei Weimar wieder eine Fahrradcodierung durch. Interessierte können ihre Fahrräder codieren lassen. Ein Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument des Besitzers sind nötig, um den Code graviert zu bekommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell