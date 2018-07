LPI-J: Unbekannte Leiche gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Spaziergänger hat am Donnerstagmorgen bei Rudelsdorf im Saale-Holzland-Kreis eine Leiche gefunden. Sie befand sich im Straßengraben an einem Feldweg unweit der A9 und war teilweise mit Erde bedeckt. Von einer längeren Liegezeit wird ausgegangen. Lediglich aufgrund der Bekleidung ergibt sich der Verdacht, dass es sich um eine Frau handeln könnte. Derzeit sind noch keine näheren Angaben möglich. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Leiche wurde am Donnerstag an die Rechtsmedizin zur weiteren Untersuchung übergeben. Auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes ist im Einsatz.

