LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - Es muss sehr ein großes Bier gewesen sein, das ein 45-jähriger Nissan-Fahrer getrunken hatte. Er wurde am Mittwochabend am Steingraben einer Verkehrskontrolle unterzogen und roch nach Alkohol. Ein Atemtest ergab 1,17 Promille. Der Mann räumte ein, "ein Bier" getrunken zu haben. Er musste sich danach einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt.

Einen Schaden von 6000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Täter an einem weißen Audi A6, der Am Birnstiel am linken Straßenrand in Richtung Tatzendpromenade geparkt war. Da das Auto mehrere Tage nicht bewegt wurde, erstreckt sich die Tatzeit von Samstag, 23. Juni, bis Sonntag, 1. Juli. Hat jemand gesehen, wie ein anderes Fahrzeug gegen den Audi fuhr? Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter Tel. 03641-81 1123.

Die bereits in dieser Woche gemeldete Diebstahlsserie von Fahrradteilen hält weiter an. In der Nacht zum Mittwoch betraf es ein Rad, das in einem Hinterhof in der Lutherstraße abgestellt war. Hier fehlen die Bremseinheit, die Griffe, Rück- und Vorderlicht sowie die Tretkurbelgarnitur, alles zusammen im Wert von 200 Euro. An einem anderen Rad wurde am Mittwochvormittag der Fahrradsattel mit Sattelstange im Wert von 150 Euro gestohlen. Dieses Fahrrad befand sich auf dem Gelände der alten Zahnklinik in der Bachstraße. Ein ganzes Fahrrad fehlt aus einem Haus in der Ludwig-Weimar-Gasse. Es befand sich neben dem Dachbodenzimmer seines Besitzers, was bedeutet, dass jemand das Haus bis zum Dachboden durchlaufen hat und dort gezielt das Rad entwendete. Das Rennrad, Marke Eigenbau, hatte einen Wert von 500 Euro.

An der Haltestelle im Steinweg, Richtung Camsdorfer Brücke, hielten am Mittwochvormittag ein Daihatsu und ein Opel hinter einem Bus, der dort gerade angehalten hatte. Weil die Daihatsu-Fahrerin den haltenden Bus nicht überholte, entschloss sich der dahinter wartende Fahrer des Opel, den Bus und den Daihatsu zu überholen. Da allerdings entschloss sich auch die Fahrerin des Daihatsu zum Ausscheren, was zum Zusammenstoß mit dem Opel führte, der bereits auf ihrer Höhe war. Schaden: 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell