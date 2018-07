LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Schnapsdieb

Eine Flasche Schnaps im Wert von circa 4 Euro entnahm am Mittwochnachmittag ein 46-Jähriger aus Weimar aus einem Regal im REWE-Markt der Bruno-Apitz-Straße. Er wurde aber von einem Mitarbeiter dabei beobachtet und beim Verlassen des Marktes daraufhin angesprochen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen.

Echte Polizisten beim Film Dreh

Eine Polizeistreife war gestern in einer anderen Sache in der Carl-von-Ossietzky-Straße im Bereich der Dreharbeiten zum neuen Tatort aus Weimar unterwegs. Hier kam ihnen ein 33-Jähriger aus Weimar zu Fuß aus Richtung der Ernst-Thälmann-Straße entgegen. Er hatte sich einen Joint hinter das linke Ohr gesteckt. Der Mann wurde kontrolliert und daraufhin angesprochen. Bei der Überprüfung der Zigarette wurde zweifelsfrei ein Marihuana/Tabakgemisch festgestellt. Der 33-Jährige hatte aufgrund der Dreharbeiten angenommen, dass es sich bei den Beamten um Schauspieler handelte. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen und der Joint sichergestellt.

Teure Weihnachtskugel zerstört

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 29.06.18 bis 04.07.18 den Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Georg-Herwegh-Straße. Sie begaben sich in den Kellerbereich und brachen hier vier Kellerboxen auf. Dabei wurde durch die Unbekannten auch eine teure Weihnachtskugel im Wert von circa 200 Euro zerstört. Als Beutegut nahmen sie einen Eimer und eine Spachtel im Wert von 10 Euro mit.

Fehler beim Ausparken

Ein 18-Jähriger aus Stedten bei Kranichfeld stand am Mittwochabend mit seinem Pkw VW in einer Parklücke in der Bahnhofsstraße in Bad Berka. Er fuhr aus seiner Parklücke los, als gerade ein Pkw Skoda an ihm vorbeifuhr. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.

