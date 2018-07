LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 05.07.2018

Apolda (ots) - In den Mittagsstunden des 04.07.2018 wollte die Fahrerin eines Pkw VW rückwärts aus einer Einfahrt in der Apoldaer Karl-Marx-Straße fahren. Sie übersah hierbei, durch einen abgestellten Post-Bus, einen heranfahrenden Pkw Daimler und kollidierte mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf ca. 2.500 EUR beziffert.

Kurz vor 19:00 Uhr, am 04.07.2018 befuhr die Fahrerin eines VW Caddy hinter dem Fahrer eines Pkw Daimler in Apolda den Faulborn, von der Hermstedter Straße, in Richtung Carolinenstraße. Auf Höhe einer Grundstückseinfahrt wollte der Fahrer des Daimlers nach rechts in diese einfahren. Dazu bremste er ab und fuhr zuerst vorwärts nach links auf die Gegenspur, um so in einem besseren Winkel rückwärts einfahren zu können. Nach eigenen Angaben, des Daimler-Fahrers und Aussagen der Caddy-Fahrerin, zeigte er sein beabsichtigtes Fahrverhalten nicht mittels Fahrtrichtungsanzeiger und/oder Warnblinkanlage an. Die Caddy-Fahrerin rechnete an dieser Stelle daher nicht mit seinem Fahrverhalten, konnte ihrerseits nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte seitlich mit ihrer linken Fahrzeugfront das Heck des Daimlers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren somit nicht mehr fahrbereit. Durch das Auslösen der Airbags wurde die Caddy-Fahrerin leicht am linken Unterarm verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war aber nicht erforderlich. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 12.000 EUR.

Während der Streifentätigkeit wurde gegen 00:30 Uhr, am 05.07.2018 der Fahrer eines Fahrrades in der Apoldaer Promenadenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 23jährigen Fahrer nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, die Blutentnahme im Apoldaer Klinikum durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell