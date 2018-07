LPI-J: Radfahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert

Lippersdorf, Saale-Holzland-Kreis (ots) - Die Polizei in Stadtroda bat um Hinweise zur Identität eines verunglückten Radfahrers, der am heutigen Mittwoch gegen 11.00 Uhr von einem Autofahrer in Lippersdorf bei der Ausfahrt aus einem Grundstück schwer verletzt wurde. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf die Frontscheibe des Autos. Er wurde in die Zentrale Notaufnahme nach Jena eingeliefert. Sein Zustand ist ernst. Da der Radfahrer keine Ausweise und auch kein Handy dabei hatte, stand noch nicht fest, um wen es sich handelt.

Mittlerweile meldeten sich aufgrund des Presseaufrufs Angehörige eines 68-Jährigen aus Neustadt/Orla, die ihn vermissen. Die bisher gemachten Angaben stimmen mit der Personenbeschreibung überein.

