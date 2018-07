LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) - Telefontrickbetrug

Eine unbekannte weibliche Person rief am Dienstag bei einer 85-jährigen Frau aus Weimar-Schöndorf an und gab vor, 45000 Euro für den Kauf einer Wohnung zu benötigen. Die 85-Jährige fand dies seltsam und reagierte geistesgegenwärtig mit der Beendigung des Gespräches. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Auch ein 82-jähriger Mann aus Weimar erhielt am Dienstag einen Anruf durch eine unbekannte männliche Person. Er teilte mit, dass dieser bei einem internationalen Glücksspiel 97000 Euro gewonnen hätte. Um an das Geld zu kommen, müsste der 82-Jährige vorab 450 EUR als Spende über eine Verrechnungsbank zu Gunsten eines "Halet Surba" in einen Ort in Serbien überweisen. Auch hier wurde nicht gezahlt

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizeiinspektion Jena die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nochmals daraufhin gewiesen, dass Angerufene keine Auskünfte am Telefon geben sollen.

Schuppenbrand

Am Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Weimar zu einen Schuppenbrand in die Windmühlenstraße gerufen. Unter einem Schleppdach entzündeten sich trockene Äste, die dort gelagert waren. Der Brand griff rasch auf einen Geräteschuppen mit Gartengeräte über. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Eine Selbstentzündung schloss der Einsatzleiter ebenfalls nicht aus. Es entstand ein Schaden von circa 8000 Euro.

Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Einen Zigarettenautomaten versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch von einer Hauswand in Kiliansroda (Weimarer Land) zu stehlen. Sie lösten dazu mehrere Schrauben, um ihn aus der Wandverankerung zu bekommen. Da die Tat misslang fuhren sie im Anschluss ohne Automaten mit einem Pkw davon. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt.

Drogenbesitz

In der Moskauer Straße in Weimar, in Höhe des Bahnüberganges, wurde am Dienstagnachmittag ein 45-jähriger Fahrradfahrer angehalten. Nachdem er durch die Polizeibeamten in Zivil angesprochen wurde wollte er sich der Kontrolle entziehen. Er konnte aber daran gehindert werden. Er übergab auf Nachfrage aus seinem Rucksack den Beamten ein Tütchen mit Crystal (gewogen 0,22 Gramm). Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Verkehrsunfall

Am Dienstagvormittag fuhr eine 61-jährige Fahrerin mit ihren Pkw VW auf der Bundesstraße 85 von der Ortslage München kommend in Richtung Bad Berka. Sie überholte hier einen vor ihr fahrenden Traktor. Während des Überholvorgangs bemerkte sie plötzlich ein Fahrzeug im Gegenverkehr. Sie scherte abrupt wieder nach rechts ein und stieß seitlich mit dem Traktor zusammen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Erfurt mit ihren Pkw Hyundai die Weimarische Straße in Mellingen in Richtung BAB4. Sie musste an einer Ampelkreuzung verkehrsbedingt anhalten. Ein Nachfolgender 54-jähriger Fahrer eines Pkw BMW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Dadurch wurde die 28-Jährige leicht am Rücken verletzt, lehnte aber eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

sro

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell