LPI-J: Planenschlitzer in Mellingen

Weimarer Land (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 01.00 Uhr schlitzten bisher unbekannte Täter auf dem Autohof an der A 4 bei Mellingen an 20 geparkten LKW die Planen auf. Der Schaden beträgt pro LKW im Durchschnitt 200 Euro, insgesamt 4.000 Euro. Gestohlen wurde bisherigen Kenntnissen zufolge jedoch lediglich eine Kiste, in der sich eine Felge befand.

Ein Zeuge beobachtete zwei LKW, die gegen 01.00 Uhr auf dem Parkplatz an unterschiedlichen Stellen gehalten hatten. Vier Personen stiegen aus, wovon zwei zwischen den geparkten LKW durch gingen und erst nach ungefähr 20 Minuten zurückkamen. Danach verließen sie in den beiden LKW das Gelände wieder. Bei einem der beiden Fahrzeuge handelte es sich um einen roten DAF 106 mit polnischem Kennzeichen DB-11..., markant daran war ein Bullenfänger, gelbe Nebelscheinwerfer und bläuliche LED`s.

Hinweise erbeten an die Polizei Weimar unter Tel. 03643-8820.

