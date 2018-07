LPI-J: Brand bei Rittersdorf

Weimarer Land (ots) - Noch immer ist die Feuerwehr mit derzeit 16 Kameraden bei Rittersdorf im Weimarer Land im Einsatz und beobachtet und bekämpft Glutnester. Gestern Mittag war aus unbekannter Ursache ein noch nicht abgeerntetes Feld, sowie ein angrenzender Wald in Brand geraten. Das Feld brannte auf einer Fläche von 5 Hektar vollständig ab. Der Brand in der betroffenen 5 Hektar großen Waldfläche setze sich bis in die späten Abendstunden in Form von Wurzelbränden fort. Im Einsatz waren 88 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Berka, Blankenhain, Krannichfeld, Saalfeld und der Berufsfeuerwehr Erfurt mit 22 Fahrzeugen. Gegen Mittag ist eine neue Lagebewertung vorgesehen.

