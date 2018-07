LPI-J: Rittersdorf

Weimarer Land (ots) - Der Waldbrnd bei Rittersdorf, der seit den heutigen Mittagsstunden anhält, wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. 2/3 der betroffenen Fläche (einschließlich des Feldes) sind unter Kontrolle, bei 1/3 ist dies den Kameraden der Feuerwehr noch nicht gelungen, da die Flammen an Glutnestern immer wieder neu entfachen. Problematisch gestaltet sich auch die Wasserzufuhr für die Feuerwehr. Mittlerweile beteiligt sich auch das Technische Hilfswerk an der Brandbekämpfung. Der Schaden am Wald wird ersten Schätzungen zufolge mit 30.000 Euro beziffert, beim Feld könnte er weitaus höher liegen.

