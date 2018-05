LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots) - Erheblichen Sachschaden verursachte eine Autofahrerin am späten Donnerstagnachmittag in Jena Lobeda-West. Die 75-Jährige fuhr mit ihrem Mitsubishi in der Emil-Wölk-Straße rückwärts und stieß dabei gegen die linke Seite eines am Straßenrand geparkten Toyota. Es entstand 9.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell