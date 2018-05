LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 04.05.2018

Apolda (ots) - Am Mittag des 03.05.2018 wollte die Fahrerin eines Pkw Fiat aus einer Grundstückszufahrt in der Apoldaer Bachstraße ausfahren und in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie einen von links kommen-den Pkw Ford. Der Fiat kollidierte mit der linken Front seines Fahrzeuges mit der rechten Front des Fords. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf 3.000 EUR.

Gegen 15:30 Uhr, am 03.05.2018 parkte der Fahrer eines Pkw Opel rückwärts aus einer Parklücke auf dem Apoldaer Brauhof aus und stieß dabei an den parkenden PKW VW Beetle. Die Beschädigungen an der hinteren Stoßstange des Opels und an der linken vorderen Fahrzeugfront des Beetle werden auf 3.000 EUR beziffert. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 22:30 Uhr, am 03.05.2018 befuhr die Fahrerin eines Pkw Nissan die Landstraße von Pfiffelbach in Richtung Oberreißen. Auf Höhe des Waldstückes querte plötzlich ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Stoßstange und der Motorhaube des Nissans kollidierte, Sachschaden 2.000 EUR. Das Reh lief in Richtung Wald bzw. ins angrenzende Feld davon.

