LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 03.05.2018

Apolda (ots) - Gegen 05:15 Uhr, am 02.05.2018 wollte ein Fußgänger in der Oßmannstedter Wielandstraße, im Bereich der Bushaltestelle die Straße überqueren. In dem Moment kam aus Richtung Ortsmitte ein schwarzer Pkw Kombi angefahren. Dieser kam in der Rechtskurve zu weit nach rechts, fuhr hier über den abgesenkten Bordstein auf den Gehweg und dem Passaten über den rechten Fuß. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt und pflichtwidrig fort. Der Fußgänger wurde zum Glück nur leicht verletzt und wollte sich eigenständig zur ärztlichen Behandlung in das Apoldaer Klinikum begeben.

Unbekannte Täter entwendeten zwischen 13:00 Uhr des 01.05.2018 bis 07:00 Uhr des 02.05.2018 von einem, in der Apoldaer Rosestraße, auf Höhe der Freitreppe abgestellten schwarzen Opel Zafira beide Kennzeichentafeln, mit der Kennung APD-TM83. Am 02.05.2018 entwendeten zwischen 06:30 und 13:00 Uhr unbekannte Täter auf dem Firmenparkplatz in der Apoldaer Auenstraße, die am einem Pkw Volvo angebrachten Kennzeichentafeln SLF-ET 58, in dem sie diese samt Kennzeichenhalterung herab rissen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Zwischen einer Personengruppe kam es kurz vor 18:30 Uhr des 02.05.2018 zu einem verbalen Streit am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda. Plötzlich zog eine 31-jährige Frau ein Pfefferspray und besprühte einen 46-jährigen Mann damit. Die Pfefferspraywolke zog in die Müllerdrogerie, wo das Personal ebenfalls Reizungen der Augen durch das Spray erlitt. Die Personalien aller Beteiligten konnten vor Ort festgestellt werden. Gegen die Sprüherin wurde eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Kurz vor 21:30 Uhr des 02.05.2018 befuhren in dieser Reihenfolge der Fahrer eines Pkw VW Golf und der eines VW Caddy die B87, von Apolda in Richtung Eckartsberga. Vor dem Fahrer des VWs fuhr noch ein Pkw, welcher kurz vor der Geschwindigkeitsbegrenzung am Bahnübergang stark seine Geschwindigkeit reduzierte. Der Fahrer des VWs bremste ebenfalls ab. Als der Fahrer des Caddys das Bremsmanöver bemerkte, versuchte er noch nach rechts auszuweichen, kollidierte jedoch noch das Heck vom Golf. Verletzt wurde niemand. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf 6.000 EUR beziffert.

