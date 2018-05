LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 02.05.2018

Apolda (ots) - Kurz vor 20:00 Uhr, am 01.05.2018 trat eine unbekannte Person in der Apoldaer Bahnhofstraße mit seinem Fuß gegen den linken Seitenspiegel eines geparkten blauen Pkw Seat, wodurch das Glast splitterte, Sach-schaden 100 EUR. Eine sofortige Absuche durch eingesetzte Polizeikräfte im Bereich verlief jedoch erfolglos.

In den frühen Morgenstunden des 02.01.2018 löste die Alarmanlage der Spielothek in der Apoldaer Schillerstraße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich nach Mitternacht unbekannte Täter über das Dach, sowie durch die Deckenverkleidung Zutritt zu der Spielothek. Hier entwenden diese eine Geldkassette aus dem Tresen und hebelt gewaltsam einen Spielautomat auf. Zum erlangten Beutegut können noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Mai-Böcke unterwegs

Nach Mitternacht, am 02.05.2018 ereigneten sich im Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda zwei Wildunfälle. Auf der Landstraße zwischen Niedertrebra und Schmiedehausen kollidierte ein Rehbock mit einem Pkw Opel und verendete noch an der Unfallstelle. Auf der Verbindungsstraße zwischen Kösnitz und Stobra kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Pkw Golf. Hier lief der Rehbock in das angrenzende Feld davon. An beiden Fahrzeugen entstanden Beschädi-gungen im Frontbereich in Höhe von 2.000 EUR.

