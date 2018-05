LPI-J: Verkehrsunfälle in Jena

Jena (ots) - 8.000 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Jena-Ost. Ein Opel-Fahrer befuhr die Straße Am Erlkönig aus Richtung Gärtnerei "Thalstein" in Richtung Jenzigweg. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Strommast und einen Stromkasten. Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch der Stromkasten wurde stark beschädigt.

Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Jena-West. Eine Ford-Fahrerin befuhr die Ebertstraße in Richtung Humboldtstraße, als ihr ein anderes Auto entgegengefahren kam. Die Ford-Fahrerin wollte ausweichen und fuhr dazu in eine Parklücke am rechten Straßenrand. Dabei streifte sie einen Honda, der dort bereits geparkt stand. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden.

